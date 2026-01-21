Четыре резервуара с нефтепродуктами загорелись в порту Тамань после атаки БПЛА

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Возгорание резервуаров с нефтепродуктами произошло на территории портовых терминалов в порту Тамань, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале.

"Вторые сутки Краснодарский край подвергается массированной атаке со стороны вражеского режима по гражданским объектам и инфраструктуре. Сейчас на территории терминалов - пожар, загорелись четыре резервуара с нефтепродуктами", - говорится в сообщении.

К ликвидации последствий привлечены 97 человек и 29 единиц техники, в том числе сотрудники МЧС России.

Губернатор сообщил, что под удар попали портовые терминалы в поселке Волна Темрюкского района. Есть жертвы и раненые. "По предварительной информации, погибли два сотрудника предприятия, еще несколько - пострадали", - сообщил губернатор.

"Всем раненым обязательно окажем необходимую медицинскую помощь. Если понадобится - доставим в краевые медучреждения", - сообщил глава региона.