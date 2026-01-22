Три человека стали жертвами атаки БПЛА на порт Тамань на Кубани

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Количество погибших в результате атаки на портовые терминалы в поселке Волна Темрюкского района увеличилось до трех человек, восемь пострадали, сообщил оперштаб Краснодарского края в Telegram-канале.

"Все пострадавшие госпитализированы с различными травмами средней степени тяжести. Врачи оказывают необходимую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

В оперштабе также отметили, что на территории портового терминала ликвидировали открытое горение одного из резервуаров. Специалисты продолжают бороться с огнем на двух оставшихся. Всего в результате атаки БПЛА вечером 21 января повреждения получили четыре резервуара. Привлекаемую для тушения группировку увеличили до 208 человек и 51 единицы техники, в том числе задействованы сотрудники ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Ранее вечером в среду губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев проинформировал об атаке БПЛА на терминалы в порту Тамань. Сообщалось о двух погибших.