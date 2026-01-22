Поиск

Около 6,5 тыс. студентов наберут на программы подготовки топовых ИИ- и ИТ-специалистов в 2026 г.

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Примерно 6,5 тыс. студентов планируется принять в этом году на программы подготовки квалифицированных кадров в области искусственного интеллекта и продвинутых ИТ-разработок, к 2030 году предполагается подготовить суммарно около 14 тыс. таких специалистов, сообщила в четверг пресс-служба Минцифры РФ.

"В прошлом году Минцифры запустило два проекта по подготовке квалифицированных кадров в области искусственного интеллекта и продвинутых ИТ-разработок. Для студентов это возможность не только получить образование, но и с первого курса окунуться в жизнь крупнейших ИТ-компаний и в дальнейшем получить работу в них. В этом году на программы обучения планируется принять порядка 6,5 тыс. студентов: не менее 3,8 тыс. - на ТОП-ИИ и 2,6 тыс. - на ТОП-ИТ", - сказано в сообщении.

По данным Минцифры, подготовка будущих лидеров в области ИИ-технологий ведётся по 72 новым образовательным программам; в проекте участвуют 22 университета из 13 регионов России, студенты которых проходят стажировки в технологических компаниях и на отраслевых предприятиях, участвуют в исследованиях в сфере ИИ.

Планируется, что к концу 2030 года обучение завершат более 10 тыс. специалистов, которые сформируют кадровый резерв российской индустрии искусственного интеллекта.

Для подготовки продвинутых айтишников обучение по 53 новым ИТ-программам проводят 26 российских вузов из 13 регионов страны. Уточняется, что среди направлений "Программная инженерия", "Промышленные информационные технологии", "Цифровые двойники". Подготовка сфокусирована на решении студентами прикладных задач от компаний.

В Минцифры добавили, что к 2030 году планируется подготовить около 4 тыс. ИТ-специалистов с уникальными компетенциями для обеспечения технологического лидерства страны.

"Государство и бизнес создают комплексную систему для подготовки конкурентоспособных кадров, закрепляя лидерство страны в ключевых цифровых направлениях", - отметили в пресс-службе министерства.

Минцифры РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Новак сообщил о сокращении добычи нефти в России в 2025 году на 0,8%

В АТОР сообщили о блокировках карт россиян при оплате туров через СБП

 В АТОР сообщили о блокировках карт россиян при оплате туров через СБП

Губернатор Хинштейн попал в больницу после ДТП

ФСБ сообщила о задержании в Кузбассе подозреваемого в подготовке диверсий

Песков заявил, что для направления активов РФ на восстановление Палестины США придется их разблокировать

 Песков заявил, что для направления активов РФ на восстановление Палестины США придется их разблокировать

Кушнер и Уиткофф приедут в Москву после семи-восьми вечера

Уиткофф заявил, что процесс урегулирования украинского конфликта на финальном этапе

 Уиткофф заявил, что процесс урегулирования украинского конфликта на финальном этапе

Аэропорт Магадана открыт после инцидента с выкатыванием самолета за пределы ВПП

Депутат Горелкин: излишнее регулирование ИИ может сильно навредить

 Депутат Горелкин: излишнее регулирование ИИ может сильно навредить

В Москве арестован агент молдавских спецслужб

 В Москве арестован агент молдавских спецслужб
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8223 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2508 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 54 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 125 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 69 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 423 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 127 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });