Около 6,5 тыс. студентов наберут на программы подготовки топовых ИИ- и ИТ-специалистов в 2026 г.

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Примерно 6,5 тыс. студентов планируется принять в этом году на программы подготовки квалифицированных кадров в области искусственного интеллекта и продвинутых ИТ-разработок, к 2030 году предполагается подготовить суммарно около 14 тыс. таких специалистов, сообщила в четверг пресс-служба Минцифры РФ.

"В прошлом году Минцифры запустило два проекта по подготовке квалифицированных кадров в области искусственного интеллекта и продвинутых ИТ-разработок. Для студентов это возможность не только получить образование, но и с первого курса окунуться в жизнь крупнейших ИТ-компаний и в дальнейшем получить работу в них. В этом году на программы обучения планируется принять порядка 6,5 тыс. студентов: не менее 3,8 тыс. - на ТОП-ИИ и 2,6 тыс. - на ТОП-ИТ", - сказано в сообщении.

По данным Минцифры, подготовка будущих лидеров в области ИИ-технологий ведётся по 72 новым образовательным программам; в проекте участвуют 22 университета из 13 регионов России, студенты которых проходят стажировки в технологических компаниях и на отраслевых предприятиях, участвуют в исследованиях в сфере ИИ.

Планируется, что к концу 2030 года обучение завершат более 10 тыс. специалистов, которые сформируют кадровый резерв российской индустрии искусственного интеллекта.

Для подготовки продвинутых айтишников обучение по 53 новым ИТ-программам проводят 26 российских вузов из 13 регионов страны. Уточняется, что среди направлений "Программная инженерия", "Промышленные информационные технологии", "Цифровые двойники". Подготовка сфокусирована на решении студентами прикладных задач от компаний.

В Минцифры добавили, что к 2030 году планируется подготовить около 4 тыс. ИТ-специалистов с уникальными компетенциями для обеспечения технологического лидерства страны.

"Государство и бизнес создают комплексную систему для подготовки конкурентоспособных кадров, закрепляя лидерство страны в ключевых цифровых направлениях", - отметили в пресс-службе министерства.