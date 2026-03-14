На Земле происходит первая продолжительная магнитная буря весны

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Планетарная магнитная буря регистрируется на Земле примерно с полуночи по московскому времени, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

"Событие связано с резким повышением скорости солнечного ветра в окрестностях Земли, которое, в свою очередь, вызвано корональной дырой на Солнце. Буря на редкость стабильная - все 9 часов, которые она продолжается, индекс находится на одном и том же уровне G1.7, соответствующем среднему событию", - говорится в сообщении в телеграм-канале ИКИ РАН.

Отмечается, что скорость солнечного ветра на данный момент находится на уровне около 700 км/с против обычных 300-400 км/с, то есть повышена в 2 раза и признаков спада не показывает. "По этой причине геомагнитные возмущения будут продолжаться (они, впрочем, изначально прогнозировались на 2-3 суток), хотя на данный момент есть признаки перерыва. Возможно, в ближайшие часы будет временная стабилизация обстановки", - отмечают в лаборатории.

Бури данного уровня способны влиять на энергетические системы и распространение радиоволн на высоких широтах. В средних и южных частях страны воздействие является слабым, говорится в сообщении.

В лаборатории отметили, что это вторая магнитная буря марта, но первая значимая. Предыдущая была 4 числа и представляла короткий эпизод, который, как предполагалось, вообще не был связан с какими-то внешними причинами.

"Всего в 2026 году зарегистрировано уже 17 дней с магнитными бурями (23 %). В прошлом году, который отмечался как самый геомагнитно активный за десятилетие, таких событий было 19 %. Иными словами, пока год идет по рекордному графику", - сообщили в лаборатории.

"На фоне бури с 3 до 7 утра по Москве наблюдались интенсивные полярные сияния уровня 8-9 по 10-балльной шкале, но центр аврорального овала к этому времени находился уже в Европе и Канаде. Теоретически уходящий хвост зоны сияний могли захватить на северо-западе страны", - отметили в лаборатории.