Потушен пожар, возникший на Афипском НПЗ в Краснодарском крае после атаки БПЛА

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - - Пожар на территории Афипского НПЗ в Северском районе Краснодарского края, возникший из-за падения обломков беспилотников, ликвидирован, сообщил в субботу глава Северского района Алексей Чеверев.

"В результате происшествия пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал Чеверев, минувшей ночью в результате падения обломков БПЛА произошел пожар на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода. Загорелись технические установки.