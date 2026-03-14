Правительство РФ направит 5 млрд руб. на модернизацию сельских отделений почты

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - В 2026 году на модернизацию отделений почтовой связи, расположенных в сёлах и труднодоступных местностях, будут направлены бюджетные инвестиции в размере 5 млрд рублей, сообщается на сайте правительства РФ.

Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

"Средства позволят обновить и привести в нормативное состояние в течение трёх лет свыше 930 отделений и иных объектов почтовой связи - тех, что расположены в сельской местности и в труднодоступных местах. Причём больше 150 из них - уже до конца текущего года", - отметил Мишустин на заседании правительства 12 марта.

Отмечается, что бюджетные инвестиции на эти цели будут направлены в рамках федерального проекта "Развитие цифровых и информационных проектов на территории субъектов Российской Федерации", входящего в государственную программу "Информационное общество".

Обеспечить поэтапное обновление и модернизацию отделений почтовой связи, расположенных в сельской местности, а также в труднодоступных местностях, правительству поручал президент по итогам XX съезда партии "Единая Россия" в 2021 году и по итогам Послания Федеральному Собранию в 2024 году.

С 2021 года на эти цели было выделено свыше 17 млрд рублей, что позволило модернизировать более 3,3 тыс. почтовых отделений.