Очередной рекорд тепла побит в Петербурге

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Четвертый день подряд в Петербурге фиксируют температурные рекорды, сообщил в субботу ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"К полудню температура воздуха в северной столице поднялась до +10,8, что на две десятых градуса выше прежнего рекорда этого дня, принадлежавшего 2015 году. Таким образом, в Санкт-Петербурге зафиксирован уже четвертый подряд суточный рекорд тепла", - написал синоптик в телеграм-канале.

Высока вероятность, что рекордная серия продолжится в воскресенье, отметил Леус.

Он добавил, что в городе на фоне аномально теплой погоды сошел снежный покров.

"Его высота опустилась ниже 0,5 см, и снегом покрыто менее половины поверхности, что и говорит о сходе", - сообщил синоптик.

По данным начальника регионального Гидрометцентра России Александра Колесова, температурный максимум был зафиксирован и минувшей ночью: воздух прогрелся до +6,7 градуса, что позволило перекрыть экстремум, установленный в 1890 году (+2,6 градуса).

Тепло бьет рекорды в Петербурге со среды.