Иран повредил пять самолетов-заправщиков США в ходе ударов по саудовской авиабазе

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - В ходе иранского ракетного обстрела авиабазы Принц Султан в Саудовской Аравии были повреждены пять самолетов-заправщиков ВВС США, сообщила газета The Wall Street Journal, ссылаясь на двух американских представителей.

По их данным, удар по базирующимся на авиабазе американским самолетам был нанесен на днях. Они получили серьезные повреждения, но не были полностью уничтожены, указали источники.

В настоящее время техперсонал пытается восстановить самолеты. В ходе иранских ракетных ударов никто из американских военнослужащих не пострадал.

Как отмечает газета, общее количество поврежденных или уничтоженных самолетов-заправщиков ВВС США с начала операции против Ирана достигло уже семи машин.

12 марта в небе над западным Ираком столкнулись два самолета-заправщика KC-135. Один из них разбился. Все шесть членов его экипажа погибли. Второй заправщик с поврежденным килем смог совершить посадку.