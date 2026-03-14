США нанесли удар по иранскому острову Харк

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - ВС США нанесли удар по военным целям на иранском острове Харк в Персидском заливе, заявил американский президент Дональд Трамп.

"Только что по моему приказу Центральное командование вооруженных сил США нанесло один из самых мощных ударов с воздуха в истории Ближнего Востока. Мы полностью уничтожили все военные объекты (...) на иранском острове Харк", - написал он в соцсети Truth Social.

По словам Трампа, он решил в этот раз не бить по нефтяным объектам на острове. При этом президент США предупредил, что пересмотрит это решение, если Иран и дальше будет блокировать движение судов через Ормузский пролив.

Трамп в очередной раз призвал вооруженные силы Ирана прекратить сопротивление.