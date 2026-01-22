Потребление мощности в единой энергосистеме России обновило исторический рекорд

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Потребление энергетической мощности в единой энергосистеме России (ЕЭС России) обновило свой исторический максимум на фоне устойчивых морозов, составив 171,943 ГВт, сообщил "Системный оператор" (СО ЕЭС).

Согласно сообщению оператора, новый рекорд был достигнут "сегодня (четверг, 22 января - ИФ) в часы утреннего максимума нагрузки". Он на 554 МВт больше прежнего исторического максимума, который зафиксировали 11 декабря 2023 года.

"Основной причиной повышения нагрузки стали устойчивые морозы, охватившие значительную часть территории страны", - пояснил оператор.

Днем ранее министр энергетики Сергей Цивилев сообщал, что потребление электроэнергии в РФ в текущий осенне-зимний период (ОЗП) растет почти на 3%.

Как сообщалось ранее в материалах "Системного оператора", потребление электроэнергии в единой энергосистеме (ЕЭС) России в прошлом году составило 1,161 трлн кВт.ч, что на 1,1% ниже уровня 2024 года в абсолютных значениях. Без учета влияния дополнительного дня високосного года снижение было на уровне 0,8%, а без учета температуры - 0,3%.

Выработка в прошлом году составила в ЕЭС 1,166 трлн кВт.ч (-1,2% в абсолютных значениях и -0,9% без влияния високосного года).

Вице-премьер Александр Новак в новом номере журнала "Энергетическая политика" привел показатель потребления электроэнергии в 2025 г. в России на уровне 1,179 трлн кВт.ч по оперативным данным.