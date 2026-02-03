Поиск

Энергосистемы Москвы, Центра и Северо-Запада обновили рекорды потребления мощности
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Потребление электрической мощности обновило исторический максимум в объединенных энергосистемах (ОЭС) Центра, Северо-Запада, а также в региональных энергосистемах Москвы и Санкт-Петербурга, сообщил "Системный оператор" во вторник.

Так, рекорд в ОЭС Центра обновился 3 февраля и составил 43,208 ГВт, что на 2,185 ГВт больше прежнего максимума, зафиксированного в январе 2024 года.

Непосредственно в энергосистеме Москвы и области рекорд составил в этот же день 21,126 ГВт (+1,243 ГВт к рекорду декабря 2024 года).

В ОЭС Северо-Запада новый рекорд сложился 2 февраля, составив 15,772 ГВт (+121 МВт к максимуму января 2024 года). Непосредственно в Санкт-Петербурге и области новый максимум достиг 8,358 ГВт (+25 МВт к январю 2024 года).

Ранее министр энергетики Сергей Цивилев сообщал, что потребление электроэнергии в РФ в текущий осенне-зимний период (ОЗП) растет почти на 3%.

Как сообщалось ранее в материалах "Системного оператора", потребление электроэнергии в единой энергосистеме (ЕЭС) России в прошлом году составило 1,161 трлн кВт.ч, что на 1,1% ниже уровня 2024 года в абсолютных значениях. Без учета влияния дополнительного дня високосного года снижение было на уровне 0,8%, а без учета температуры - 0,3%.

Выработка в ЕЭС в прошлом году составила 1,166 трлн кВт.ч (-1,2% в абсолютных значениях и -0,9% без влияния високосного года).

Вице-премьер Александр Новак в последнем номере журнала "Энергетическая политика" привел показатель потребления электроэнергии в 2025 г. в России на уровне 1,179 трлн кВт.ч по оперативным данным.

Энергосистемы Москвы, Центра и Северо-Запада обновили рекорды потребления мощности

