В Кемеровской области в одном из интернатов произошло массовое заболевание гриппом

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - СКР начал доследственную проверку на основании сообщений о массовом заболевании пациентов в одном из медицинских учреждений в Прокопьевске. Об этом сообщается в субботу на сайте следственного управления СКР по Кемеровской области - Кузбассу.

Проверка проводится по статьям о нарушении санитарно-эпидемиологических правил и халатности.

Следствию предстоит в том числе, "выяснить причину и очаг заболевания, установить состояние здоровья пациентов, которые жаловались на высокую температуру тела и другие симптомы вирусного заболевания".

В свою очередь министерство здравоохранения Кузбасса сообщает, что у двоих проживающих в Прокопьевском психоневрологическом интернате была выявлена внебольничная пневмония, они были госпитализированы.

"Согласно требованиям Роспотребнадзора, 128 человек, проживающих в корпусе, были обследованы на носительство гриппа А, у 46 пробы оказались положительные, но без клинической симптоматики", - говорится в сообщении.

По данным минздрава, те, у кого был диагностирован грипп, направлены в инфекционную больницу Новокузнецка и инфекционное отделение Прокопьевской городской больницы.