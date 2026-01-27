Поправки о повышении безопасности критической информационной инфраструктуры прошли I чтение

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроекты, направленные на повышение безопасности критической информационной инфраструктуры. Законопроекты меняют КоАП и Уголовный кодекс.

Законопроект № 1071966-8 предлагает конкретизировать содержание статьи 274.1 УК "Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ", дополнив ее перечнем последствий от противоправных действий. Преступлением будет считаться неправомерный доступ к охраняемой компьютерной информации, если он повлек уничтожение, блокирование, модификацию либо копирование компьютерной информации, содержащейся в российской критической информационной инфраструктуре.

Законопроект № 1081976-8 дополняет КоАП нормой об ответственности за нарушение правил эксплуатации объектов критической информационной инфраструктуры. Максимальные штрафы за такое правонарушение будут достигать до 500 тысяч рублей для юридических лиц.

"В условиях, когда наша страна сталкивается с беспрецедентными вызовами и угрозами извне, важно дополнительно защитить системы критической информационной инфраструктуры", - отметил, комментируя проекты законов, председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Сбой в работе информационных систем, автоматизированных систем управления и всех цифровых компонентов может повлиять на жизненно важные отрасли, стабильность экономики и безопасность государства, его граждан. Предлагаемые нормы повысят эффективность профилактических мероприятий на таких объектах, усилят безопасность их функционирования, а также дифференцируют ответственность в зависимости от тяжести последствий нарушения", - заявил он.