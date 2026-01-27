Принят закон о направлении банками и МФО отчетности в ФССП о взыскании долгов

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, обязывающий кредитные и микрофинансовые организации предоставлять в Федеральную службу судебных приставов (ФССП) отчет о деятельности по возврату просроченной задолженности.

Законопроект (№902776-8) правительство внесло в парламент в апреле 2025 г.

Порядок, форма, сроки и периодичность представления такого отчета будут определены Минюстом России по согласованию с Банком России. При этом уточняется, что отчет должен направляться в электронной форме с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия (при наличии технической возможности) либо на бумажном носителе.

Как отмечала ранее заместитель министра юстиции Елена Ардабьева, ФССП уже контролирует профессиональные коллекторские агентства, а теперь аналогичный механизм контроля вводится и для МФО и банков. Ардабьева также поясняла, что непредставление отчетов повлечет административную ответственность по статье 19.7 КоАП (непредставление сведений в госорганы) и штраф от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, а также - по статье 14.57 (нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности), где санкции достигают 500 тыс. рублей.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года.