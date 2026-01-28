Пожар на калужском автозаводе ликвидирован

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Пожар на калужском автозаводе "АГР Холдинга" (бывшая площадка Volkswagen) потушен, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем телеграмм-канале.

"Пострадавших нет. Производственный процесс не нарушен", - написал Шапша.

Как сообщалось, пожар произошел в среду в одном из производственных цехов. Изначально была информация о площади возгорания в 300 кв. м, затем она выросла до 700 кв. м. На этой площади возгорание было локализовано.

Персонал был эвакуирован. Превышения концентрации вредных веществ в воздухе на месте пожара не выявлено.