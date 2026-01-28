В Калуге на автозаводе Tenet площадь пожара увеличилась

Пострадавших нет, работников эвакуировали, возгорание локализовали

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - В Калуге площадь пожара на автозаводе Tenet (завод "АГР Холдинга", бывшая площадка Volkswagen), выросла с 300 до 700 квадратных метров, сообщает МЧС.

Пострадавших в результате пожара в производственном цехе нет, персонал эвакуирован, сообщил "Интерфаксу" представитель компании и добавил, что причина возгорания выясняется.

В МЧС уточнили, что горит цех по утилизации пенопласта на территории автозавода Tenet.

Вскоре в МЧС сообщили, что возгорание локализовано, замеры проб воздуха не выявили превышения предельных концентраций вредных веществ.

Сигнал о пожаре поступил в МЧС в 11:55 в среду.

Производство Tenet организовано на конвейере автозавода "АГР Холдинг" в Калуге в партнерстве с китайской Defetoo. С августа 2025 года там налажен выпуск трех моделей кроссоверов Tenet - T7, компактного T4 и семиместного T8. Машины изготавливаются по полному циклу - включая сварку, окраску и сборку с многоступенчатым контролем качества. Сообщалось, что кроссоверы Tenet являются лицензионными копиями моделей китайской Chery. В частности, Tenet T7 по характеристикам идентичен Chery Tiggo 7L, Tenet T4 - Chery Tiggo 4, Tenet T8 - Chery Tiggo 8 Plus. В первой половине текущего года планируется также запуск производства Tenet T9, прототипом которого, по информации профильных СМИ, станет Chery Tiggo 9.

Калужский автозавод Tenet в 2025 году выпустил 50 тысяч автомобилей марки. Продажи Tenet в сентябре-декабре 2025 года составили 33,5 тысячи штук. Накануне Tenet на первой годовой пресс-конференции сообщил о намерении занять 10-процентную долю на российском авторынке, который по оценкам компании в этом году составил 1,4 млн автомобилей.