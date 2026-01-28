Поиск

В Калуге на автозаводе Tenet площадь пожара увеличилась

Пострадавших нет, работников эвакуировали, возгорание локализовали

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - В Калуге площадь пожара на автозаводе Tenet (завод "АГР Холдинга", бывшая площадка Volkswagen), выросла с 300 до 700 квадратных метров, сообщает МЧС.

Пострадавших в результате пожара в производственном цехе нет, персонал эвакуирован, сообщил "Интерфаксу" представитель компании и добавил, что причина возгорания выясняется.

В МЧС уточнили, что горит цех по утилизации пенопласта на территории автозавода Tenet.

Вскоре в МЧС сообщили, что возгорание локализовано, замеры проб воздуха не выявили превышения предельных концентраций вредных веществ.

Сигнал о пожаре поступил в МЧС в 11:55 в среду.

Производство Tenet организовано на конвейере автозавода "АГР Холдинг" в Калуге в партнерстве с китайской Defetoo. С августа 2025 года там налажен выпуск трех моделей кроссоверов Tenet - T7, компактного T4 и семиместного T8. Машины изготавливаются по полному циклу - включая сварку, окраску и сборку с многоступенчатым контролем качества. Сообщалось, что кроссоверы Tenet являются лицензионными копиями моделей китайской Chery. В частности, Tenet T7 по характеристикам идентичен Chery Tiggo 7L, Tenet T4 - Chery Tiggo 4, Tenet T8 - Chery Tiggo 8 Plus. В первой половине текущего года планируется также запуск производства Tenet T9, прототипом которого, по информации профильных СМИ, станет Chery Tiggo 9.

Калужский автозавод Tenet в 2025 году выпустил 50 тысяч автомобилей марки. Продажи Tenet в сентябре-декабре 2025 года составили 33,5 тысячи штук. Накануне Tenet на первой годовой пресс-конференции сообщил о намерении занять 10-процентную долю на российском авторынке, который по оценкам компании в этом году составил 1,4 млн автомобилей.

МЧС Volkswagen Калуга Tenet АГР Холдинг
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Президент Сирии аш-Шараа прибыл в Россию

Два российских моряка с танкера "Маринера" освобождены и направляются в РФ

Гражданка КНР погибла при опрокидывании внедорожника на льду Байкала

Минобрнауки хочет отказаться от общих квалификаций в дипломах при переходе на новую модель высшего образования

 Минобрнауки хочет отказаться от общих квалификаций в дипломах при переходе на новую модель высшего образования

Генпрокуратура подала иск к компании-владельцу Верхнебаканского цемзавода и Новоросцемента

Российские военные за ночь сбили 75 БПЛА над российскими регионами

Патрушев прибыл в Оман для консультаций по сотрудничеству в морской сфере

 Патрушев прибыл в Оман для консультаций по сотрудничеству в морской сфере

Уголовное дело возбуждено в Якутии после пожара с пятью погибшими

 Уголовное дело возбуждено в Якутии после пожара с пятью погибшими

Путин в среду обсудит с президентом Сирии перспективы развития двусторонних связей
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8262 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 63 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2510 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 129 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 424 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });