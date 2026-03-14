AZUR air до 20 марта представит Ространснадзору отчет об устранении замечаний

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Авиакомпания AZUR air с 16 по 20 марта направит Ространснадзору отчет об устранении замечаний, из-за которых ранее был ограничен сертификат эксплуатанта компании, сообщил журналистам ее представитель.

Непосредственно во время проверки (Ространснадзора - ИФ) авиакомпания устранила 75% выявленных недочётов, еще четверть замечаний была закрыта в течение двух дней после завершения проверки, сказал он.

"Также в ведомство повторно будут представлены документы, подтверждающие соответствие квалификации технического персонала федеральным авиационным правилам, - добавил представитель AZUR air. - Кроме того, авиакомпания незамедлительно, 14 марта, начала подготовку плана корректирующих мероприятий для его последующего представления в Росавиацию".

На прошлой неделе Росавиация ограничила срок действия сертификата эксплуатанта AZUR air (позволяет выполнять коммерческие перевозки) до 8 июня. Решение принято после внеплановой проверки перевозчика Ространснадзором, по итогам которой выявлены нарушения требований воздушного законодательства. Если до 8 июня эти нарушения не будут устранены, сертификат эксплуатанта будет аннулирован.

Руководству AZUR air Росавиация выдала ряд рекомендаций, среди которых - повышение уровня безопасности полетов и сокращение программы рейсов. В компании обещали в кратчайшие сроки подготовить план корректирующих мероприятий, отметив, что она продолжает текущую операционную деятельность и готовится к летнему сезону. Многочисленные задержки и отмены рейсов в первые месяцы года, ставшие причиной проверки Ространснадзора, были следствием "череды не связанных между собой авиационных событий", пояснили в компании.

AZUR air выполняет рейсы по заказу туроператоров, в текущем зимнем расписании - из Москвы и других крупных городов только в Таиланд (в Пхукет и Паттайю) и во Вьетнам (Нячанг и Фукуок).

