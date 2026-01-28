На территории бывшего завода Volkswagen в Калуге загорелся цех с пенопластом

Сотрудники предприятия эвакуированы, заявили в МЧС

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидируют возгорание в цехе по утилизации пенопласта на территории бывшего завода Volkswagen в Калуге, сообщила пресс-служба МЧС РФ в среду.

"Поступило сообщение о пожаре по адресу: ГО "Город Калуга", ул. Автомобильная, д. 1. Происходит возгорание в цеху по утилизации пенопласта на площади 300 кв. м. Эвакуация сотрудников проведена силами завода", - заявили в пресс-службе.