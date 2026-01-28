Российские эмитенты в 2025 году существенно увеличили объемы раскрытия информации

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Российские эмитенты в 2025 году выпустили на лентах аккредитованных информагентств на 14% больше сообщений, чем в 2024 году, и опубликовали на e-disclosure.ru на 4,5% больше документов - отчетов, проспектов, подсчитал Центр раскрытия корпоративной информации ("Интерфакс-ЦРКИ").

Увеличение числа оперативных существенных фактов, обязательная публикация которых предусмотрена законодательством РФ о рынке ценных бумаг, произошло второй год подряд, до этого в течение 11 лет фиксировалось непрерывное снижение этого показателя (с более чем 300 тыс. в 2012 г. до 105 тыс. в 2023 г.; в 2025 г. - 124,5 тыс.).

Число публичных компаний, раскрывающих регулярные отчеты и существенные факты, в прошлом году сократилось более чем на 5% – до рекордно низких 1113 – против 7463 в 2010 году. При этом на фоне выхода на российский рынок новых эмитентов облигаций в агентствах в 2025 году прошли регистрацию 272 новых эмитента (270 – в 2024 г., 178 – 2023 г., 168 – 2022 г). Такого большого числа новых эмитентов не фиксировалось с 2020 года.

Компании стали чаще, чем годом ранее, сообщать об эмиссии ценных бумаг (на 5%), листинге/делистинге (на 16%), получении кредитного рейтинга (29%), выплате доходов и исполнении обязательств (36%). В то же время число сообщений о решениях советов директоров, собраний акционеров, смене акционеров упало.

Банк России все последние годы оптимизировал перечень обязательных сущфактов за счет малоинформативных и "технических" сообщений (например, о раскрытии в интернете годового отчета или списков аффилированных лиц), но рекомендовал компаниям раскрывать новости, которые важны для рынка, хотя они и не входят в стандартный список. Таких "нестандартных" сообщений за 2025 год было выпущено, однако, всего 182 (154 в 2024 г.).

Практически не изменилось число сообщений, опубликованных через "единое окно раскрытия", которое позволяет компаниям из одного интерфейса оперативно публиковать и сущфакты, и корпоративные действия для НРД.

Рекордсменом по числу выпущенных оперативных сообщений, согласно статистике e-disclosure.ru, стал банк ВТБ – более 8500.

Эмитенты разместили на своих страницах на e-disclosure.ru более 10 тыс. финансовых отчетов, что стало максимальным с 2022 года показателем (прирост за 2025 год на 3%), более 5000 годовых отчетов (плюс 0,1%), более 5500 эмиссионных документов (плюс 18%). В то же время лишь 20 эмитентов воспользовались возможностью разместить на своих страницах на сайте ЦРКИ отчеты об устойчивом развитии.

Согласно статистике 2025 года, по-прежнему более 90% всех оперативных сообщений было направлено компаниями-эмитентами в "Интерфакс", остальные – в четыре другие аккредитованные ЦБ агентства.

"Прирост объемов раскрытия произошел в 2025 году как за счет восстановления информационной активности крупных компаний, имеющих длительную публичную историю, так и новых эмитентов, которые заинтересованы в привлечении к себе внимания инвесторов. При этом качество раскрытия по-прежнему остается проблемой, так как отчетность крупных ПАО публикуется с пробелами, а их оперативные сообщения часто не содержат ключевых данных, нужных для принятия инвестиционных решений", - сказала руководитель Службы раскрытия информации группы "Интерфакс" Серафима Горбатова.

В марте 2022 года эмитенты получили право не раскрывать отчеты и сущфакты, которые могут подвергать их санкционным рискам. В результате резко упало число сообщений о смене акционеров и контролирующих лиц, о приобретении/отчуждении долей в других организациях, количество раскрываемых отчетов. С 2023 года начался процесс постепенного восстановления раскрытия информации.

Система раскрытия информации на базе информационных агентств работает в России более 20 лет. Сайты агентств позволяют инвесторам получать новости, регистрационные данные компаний, годовые и полугодовые отчеты эмитентов, бухгалтерскую (финансовую) отчетность, консолидированную финансовую и нефинансовую отчетность, эмиссионные документы, уставы, списки аффилированных лиц. Вся оперативная информация дублируется между аккредитованными агентствами, что обеспечивает функционирование пяти полностью идентичных и взаимозаменяемых центров раскрытия информации.