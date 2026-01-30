ЦБ установил правила маркировки ценных бумаг эмитентов с недостаточным раскрытием информации

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Минюст РФ зарегистрировал указание Банка России о маркировке ценных бумаг компаний, которые раскрывают информацию о себе в недостаточном объеме, говорится в сообщении ЦБ РФ.

Биржи будут обязаны отмечать акции и облигации эмитентов, которые ограничивают раскрытие информации о своей деятельности, устанавливает этот документ.

Маркировке подлежат бумаги компаний, которые закрывают больше сведений, чем предусмотрено постановлениями правительства РФ. "Такая отметка предназначена для институциональных и розничных инвесторов и говорит о том, что из-за недостатка информации невозможно осуществлять мониторинг деятельности компании, а также оценить ее финансовое положение", - говорится в сообщении регулятора.

Альтернативой маркировке может служить наличие у эмитента, его ценных бумаг, поручителя или гаранта по ним рейтингов не менее чем от двух рейтинговых агентств, говорится в пресс-релизе ЦБ. Инвесторы смогут полагаться на данные от агентств - символьное обозначение выводов анализа, краткий пресс-релиз или развернутый аналитический отчет. Для облигаций предназначены кредитные рейтинги, для акций - некредитные рейтинги акций.

"Они позволят частично восполнить дефицит информации", - рассчитывает ЦБ.

О планах ЦБ утвердить соответствующие правила стало известно весной 2024 года. Но регистрация документа затянулась. Сообщалось, что причиной тому стала дискуссия о полномочиях регулятора реализовать идею о маркировке таким образом.