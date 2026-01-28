Начальник ГРУ и министр обороны будут участвовать в переговорах с главой Сирии

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков входит в состав российской делегации на переговорах президентов России и Сирии Владимира Путина и Ахмеда аш-Шараа, передает корреспондент "Интерфакса".

Также в переговорах с российской стороны будут участвовать министр обороны Андрей Белоусов, его заместитель Юнус-Бек Евкуров, глава ФСВТС Дмитрий Шугаева, а также вице-премьер Александр Новак, министры финансов и строительства Антон Силуанов и Ирек Файзуллин, помощник президента РФ Максим Орешкин.

Также в переговорах примут участие помощник российского лидера Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров.

Костюков возглавлял российскую делегацию на трехсторонних переговорах РФ-США-Украина в Абу-Даби.