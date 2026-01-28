Путин в среду обсудит с президентом Сирии перспективы развития двусторонних связей

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - В среду, 28 января, состоятся переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Сирийской Арабской Республики Ахмедом Шараа, который будет находиться в России с рабочим визитом, сообщила пресс-служба Кремля.

"Планируется обсудить состояние и перспективы развития двусторонних связей в различных областях, а также текущую ситуацию в Ближневосточном регионе", - отмечается в сообщении.

С предыдущей встречи Путина и аш-Шараа прошло чуть больше трех месяцев. Сирийский президент переходного периода приезжал в Москву с визитом 15 октября прошлого года. Это был первый очный контакт на высшем уровне после смены власти в Сирии.

Тогда Путин и аш-Шараа провели переговоры в формате рабочего завтрака, пресс-конференции по итогам их встречи не было.

По окончании встречи пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что в повестке переговоров была, в том числе, тема российских военных баз в Сирии.

В свою очередь вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что стороны обсудили возможную поддержку Сирии в восстановлении энергетической и транспортной инфраструктуры этой страны, а также перспективы возобновления рейсов между Москвой и Дамаском.

По итогам первой российско-сирийской встречи на высшем уровне в Кремле не стали говорить о том, шла ли речь о судьбе бывшего сирийского президента Башара Асада.