Россельхознадзор повторил претензии Эквадору из-за мухи-горбатки в бананах

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Возникшие в прошлом году претензии Россельхознадзора к системе контроля безопасности поставляемых из Эквадора бананов сохраняются. Они возникли из-за обнаружения в партиях эквадорских бананов карантинного для РФ и ЕАЭС объекта – многоядной мухи-горбатки.

Как сообщает служба, озабоченность в связи с увеличением случаев обнаружения этого вредителя была высказана на встрече руководителя Россельхознадзора, председателя российской части российско-эквадорской межправкомиссии Сергея Данкверта с послом Эквадора в РФ Хуаном Фернандо Ольгином Флоресом.

"Основной темой обсуждения стала проблема отсутствия возможности идентифицировать производителей бананов, в продукции которых наиболее часто выявляются карантинные объекты. В настоящее время у эквадорской стороны существуют недостатки в системе внутреннего контроля на всех этапах производства и экспорта бананов. Таким образом, отсутствует прослеживаемость партий вывозимых бананов от плантации до отгрузки из морского порта", - говорится в сообщении.

Стороны договорились обсудить соответствующие вопросы в рамках онлайн-встречи 12 февраля с министром сельского хозяйства, животноводства и рыболовства, сопредседателем эквадорской части межправкомиссии Хуаном Карлосом Вега Мало.

Как сообщалось, в конце апреля 2025 года российские специалисты проводили инспекции в Эквадоре, в том числе проверяли систему карантинной сертификации продукции. Необходимость этого была вызвана обнаружением в поставляемых из Эквадора бананах многоядной мухи-горбатки.

Однако, как заявлял Данкверт журналистам в июне, Россельхознадзор остался неудовлетворенным результатами инспекции поставщиков бананов. "Эквадорской стороне нужно систематизировать количество экспортеров и предоставить нам список", - сказал он.

По данным Россельхознадзора, Эквадор ежегодно поставляет в РФ около 1,4 млн тонн бананов. В 2024 году было ввезено 1,3 млн тонн, к середине августа 2025 года – 883,3 тыс. тонн.

Россельхознадзор Эквадор
