РКН заблокировал "зеркало" сайта об аниме "Шикимори" из-за ЛГБТ-контента

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) сообщает, что заблокировал "зеркало" проекта "Шикимори" - крупнейшей русскоязычной онлайн-энциклопедии и социальной сети для любителей аниме, манги и японской литературы в жанре ранобэ, доступ к основному сайту ограничен ещё в 2019 году.

"Ожидаем от ресурса удаления ЛГБТ-материалов (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ - ИФ), направленных в адрес детской аудитории. Заблокированный сайт является "зеркалом" сайта, блокируемого Роскомнадзором с 2019 года", - заявили журналистам в пресс-службе Роскомнадзора.

По данным РКН, "ранее неоднократно выявлялись "зеркала" сайта, к которым доступ также ограничивался".

"Сайт системно и целенаправленно распространяет материалы с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений, детской порнографией, способствует возбуждению сексуальных чувств к несовершеннолетним, а также оказывает деструктивное влияние на детей", - отметили в ведомстве.

В ноябре 2023 года Верховный суд РФ удовлетворил иск Минюста о признании экстремистским "международного движения ЛГБТ" и его запрете в РФ.