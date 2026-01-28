Поиск

Годовая инфляция в РФ замедлилась до 6,4%

С 20 по 26 января инфляция составила 0,19%

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ с 20 по 26 января 2026 года составила 0,19% после 0,45% с 13 по 19 января и 1,26% с 1 по 12 января (из-за праздников получился почти в два раза более длинный отрезок времени, чем обычный недельный), сообщил в среду Росстат.

С начала года к 26 января рост цен составил 1,91% (в январе 2025 года рост цен за 26 дней был ниже - 1,11%, а за весь месяц - 1,23%).

Из данных за 26 дней января этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 26 января замедлилась до 6,43% с 6,46% на 19 января (но ускорилась с 5,59% на конец декабря), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

За период с 20 по 26 января 2026 года рост цен на плодоовощную продукцию составил 2,0% (после роста на 2,7% с 13 по 19 января), в том числе на огурцы - 4,6%, помидоры - 1,8%, капусту и морковь - 1,7%, картофель - 1,6%, свеклу - 1,5%, яблоки - 1,3%, лук - 0,5% и бананы - 0,4%.

С 20 по 26 января существенно выросли цены на водку - на 1,6%, говядину - на 1,0%, маргарин - на 0,7%, вермишель - на 0,6%, кефир - на 0,5%, баранину, яйца куриные - на 0,4%, хлеб пшеничный - на 0,3%.

Одновременно снизились цены на свинину - на 0,4%, мясо кур и масло сливочное - на 0,3%.

Среди непродовольственных товаров снизились цены на электропылесосы- на 0,7%, смартфоны - на 0,6%.

Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо с 20 по 26 января практически не изменились.

Среди услуг снизились цены на поездки на отдых в ОАЭ - на 4,3% и на Черноморское побережье России - на 3,3%.

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 19 декабря принял решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов - до 16%. Сигнал при этом остался нейтральным.

"Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели. Это означает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий", - сказано в заявлении.

Прогноз Банка России по инфляции на 2026 год в декабре был сохранен на уровне 4-5%.

Минэкономразвития ожидает (прогноз от сентября) инфляцию в РФ в 2026 году на уровне 4,0%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в конце декабря, по инфляции в 2026 году равнялся 5,1%.

