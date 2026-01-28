В Москве арестован лжесвященник, пытавшийся похитить 6 млн руб. под видом благотворительности

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Савеловский суд Москвы санкционировал арест лжесвященника по делу о попытке мошенничества.

"Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Аблогина Владимира Алексеевича, подозреваемого в покушении на мошенничество в особо крупном размере". - сообщили в пресс-службе суда.

По версии следствия, мужчина, общаясь в мессенджере под видом священнослужителя, пытался получить от потерпевшего 6 млн рублей на оказание благотворительной помощи детям.