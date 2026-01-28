Поиск

Танкер "Гринч" находится под "административным арестом"

Капитан освобожден

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Танкер "Гринч", подозреваемый в принадлежности к российскому нефтеналивному флоту, в настоящее время подвергнут "административному аресту", сообщила в среду Le Figaro со ссылкой на прокуратуру Марселя.

"Этот нефтяной танкер подозревается в том, что действовал под чужим флагом и принадлежал России, чтобы позволить стране экспортировать нефть, несмотря на санкции против нее. По данным прокурора, индийский капитан судна, задержанный властями, был освобожден и ему разрешено вернуться на борт "Гринча", - пишет издание.

Газета отмечает, что расследование, проводимое морской жандармерией под руководством прокуратуры Марселя, продолжается.

На прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что французские военно-морские силы при содействии союзников, включая Великобританию, провели операцию на западе Средиземного моря в отношении 249-метрового танкера, который следовал из России. По словам французского президента, военнослужащие действовали в соответствии с международными правовыми нормами.

