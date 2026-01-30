Поиск

Москва пообещала принять все меры для защиты судов под российским флагом

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Россия примет все доступные меры для защиты судов под российским флагом в случае, если в их отношении будут нарушаться нормы международного права, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова на брифинге в пятницу подчеркнула, что "посягательства на свободу судоходства неприемлемы".

"Ссылки на санкции Европейского союза, которые руководство Франции надуманно называет международными, как основание для принудительных действий в отношении каких бы то ни было танкеров, они абсолютно несостоятельны", - отметила Захарова, отвечая на просьбу прокомментировать ситуацию с задержанием французскими военными нефтяного танкера "Гринч" в Средиземном море.

Она добавила, что "сами односторонние ограничительные меры противоречат международному праву и, в любом случае, не могут являться основанием для осуществления юрисдикции в открытом море и захвата судов".

"Список таких оснований по международному праву является исчерпывающим, и односторонние ограничения (...) в него не входят", - заявила Захарова.

Комментируя предупреждение 14 европейских государств, в том числе Германии, Великобритании, стран Прибалтики, о том, что они будут рассматривать суда, проходящие через Балтийское и Северное моря не под одним флагом и в отсутствие определенной документации по безопасности и страхованию, как суда без гражданства, представитель МИД пояснила, что Москва считает "эти самые предупреждения, составленные в подобной форме и содержащие безосновательные обвинения в отношении суверенных государств, неприемлемыми".

По словам Захаровой, в настоящее время МИД вместе с компетентными ведомствами изучает указанное заявление, направленное подписантами в адрес международного морского сообщества в связи с угрозами, которые, как они считают, создает Россия для судоходства.

"Мы будем внимательно следить за тем, приведет ли так называемое, как они там написали, предупреждение к каким-либо активными действиям со стороны авторов, и будем реагировать всеми доступными методами соразмерно рискам и угрозам для судов под российской юрисдикцией", - заключила Захарова.

На прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что французские военно-морские силы при содействии союзников, включая Великобританию, провели операцию на западе Средиземного моря в отношении 249-метрового танкера, который следовал из России. По словам французского президента, военнослужащие действовали в соответствии с международными правовыми нормами.

Le Figaro со ссылкой на прокуратуру Марселя информировала, что танкер "Гринч", подозреваемый в принадлежности к российскому нефтеналивному флоту, в настоящее время подвергнут административному аресту.

"Этот нефтяной танкер подозревается в том, что действовал под чужим флагом и принадлежал России, чтобы позволить стране экспортировать нефть, несмотря на санкции против нее. По данным прокурора, индийский капитан судна, задержанный властями, был освобожден и ему разрешено вернуться на борт "Гринча", - написало издание.

Газета отмечала, что расследование, проводимое морской жандармерией под руководством прокуратуры Марселя, продолжается.


МИД РФ Мария Захарова Франция
