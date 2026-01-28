Военно-Грузинскую дорогу закрыли для большегрузов

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Движение по Военно-Грузинской дороге временно закрыто для грузовых автомобилей в Северной Осетии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике в среду.

"В связи с невозможностью безопасного проезда автотранспортных средств (...) запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс в направлении на выезд из РФ с 21:45 мск 28 января до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

Военно-Грузинская дорога является единственным сухопутным маршрутом, связывающим Россию с Грузией и Арменией.