Рубио констатировал, что в украинском урегулировании территориальный вопрос пока не решен

Фото: Nathan Posner/Anadolu via Getty Images

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Вопрос с территориями, обсуждаемый в процессе урегулирования кризиса на Украине, пока остается нерешенным, заявил в Сенате Конгресса госсекретарь США Марко Рубио.

"Это тот рубеж, который мы все еще должны пересечь, это все еще пробел. Но, по крайней мере, нам удалось свести набор тем к одной центральной", - сказал он.

По его словам, идет активная работа над тем, чтобы увязать позиции сторон по территориальному вопросу.

Госсекретарь отметил, что следующий раунд переговоров пройдет в двустороннем формате, при возможном участии США. Но в этом случае, уточнил он, в них не будут участвовать спецпосланник президента США Стив Уиткофф или зять президента Джаред Кушнер.

При этом, по словам Рубио, ситуация с урегулированием остается "очень изменчивой", она быстро развивается.

Следующий раунд переговоров в формате Россия-США-Украина в ОАЭ запланирован ориентировочно на 1 февраля, сообщил ранее 28 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

На этих же слушаниях в Сенате Рубио сказал, что европейские страны не смогут предоставить работоспособных гарантий безопасности Украине, если в них не будут участвовать США.

"Я не преуменьшаю факт, что некоторые европейские страны желают разместить войска на Украине после войны. Я указываю на то, что это не будет уместным без поддержки США", - подчеркнул он.

Он уточнил, что страны Европы не могут здесь обойтись без помощи США, потому что за последние двадцать - тридцать лет недостаточно инвестировали в сферу обороны, и добавил, что ситуация, по-видимому, теперь меняется.

Марко Рубио США ОАЭ Украина Стив Уиткофф Джаред Кушнер
