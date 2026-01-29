Поиск

Аномально холодная погода ожидается в Москве с пятницы

Аномально холодная погода ожидается в Москве с пятницы
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Гидрометцентр России выпустил штормовое предупреждение об аномально холодной погоде в Москве и Подмосковье в период с 30 января по 3 февраля, температура будет ниже нормы на 7-12 градусов и будет опускаться ниже минус 20 градусов, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Над севером западной Сибири формируется хорошо выраженный антициклон, и по восточной периферии антициклона будет поступать воздух в Москву с востока и северо-востока. Начиная с пятницы уже антициклона будет более выраженным и это значит, что 30 и 31 января прогнозируется значительное понижение температуры. И первый день февраля тоже будет холодным. Ждать повышения температуры 2 и 3 февраля тоже не приходится", - сказал Вильфанд.

В связи с холодной погодой, как уточнил Вильфанд, в московском регионе выпущено штормовое предупреждение об аномально холодной погоде.

"Ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7-12 градусов ниже климатической нормы. В Москве и в субботу, и в воскресенье, и в понедельник будет температура на 10-12 градусов ниже нормы", - сообщил Вильфанд.

Кроме того, в этот период в Москве и Подмосковье будет облачно с прояснениями, местами небольшой снег, но сильных снегопадов не прогнозируется. Ветер будет северный и северо-восточный 5-10 м/с.

Согласно данным Гидрометцентра, 30 января температура ночью в Москве будет опускаться до минус 14 - минус 16, по области до минус 19, днем в Москве столбики термометров будут показывать не выше минус 11 - минус 13, по области до минус 15. 31 января температура ночью в Москве будет минус 18 - минус 20, по области до минус 23, днем в Москве минус 12 - минус 14, по области до минус 17.

1 февраля температура ночью будет в диапазоне от минус 19 до минус 24, а днём - минус 16 - минус 21. 2 февраля ночная температура будет минус 19 минус 24, а днём - от минус 12 до минус 17 градусов.

Роман Вильфанд Подмосковье Гидрометцентр
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Аномально холодная погода ожидается в Москве с пятницы

 Аномально холодная погода ожидается в Москве с пятницы

Рубио констатировал, что в украинском урегулировании территориальный вопрос пока не решен

 Рубио констатировал, что в украинском урегулировании территориальный вопрос пока не решен

Что произошло за день: среда, 28 января

ФАС проанализирует наценки на 26 категорий продуктов в торговых сетях

 ФАС проанализирует наценки на 26 категорий продуктов в торговых сетях

Годовая инфляция в РФ замедлилась до 6,4%

Песков заявил, что продолжение переговоров РФ-США-Украина намечено на 1 февраля

 Песков заявил, что продолжение переговоров РФ-США-Украина намечено на 1 февраля

Переговоры президентов России и Сирии начались в Кремле

Имущество экс-замглавы Росавтодора на сумму 220 млн руб. обращено в доход РФ
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8265 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 130 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 63 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2510 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 424 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });