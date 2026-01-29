Путин проведет переговоры с президентом ОАЭ

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в четверг проведет переговоры со своим коллегой из ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, в ходе которых обсудит ситуацию на Ближнем Востоке и другие вопросы международной повестки дня, а также двусторонние отношения.

Нахайян находится в России с официальным визитом.

В Абу-Даби 23-24 января состоялись консультации трехсторонней рабочей группы РФ-США-Украина по вопросам безопасности, на которых обсуждались территориальные вопросы. Как ожидается, следующий раунд переговоров пройдет там же 1 февраля.

Нахайян 25 января встречался со спецпредставителем президента РФ Кириллом Дмитриевым.

Предыдущая встреча президентов двух стран состоялась 7 августа 2025 года, когда Нахайян также приезжал в Россию с визитом.