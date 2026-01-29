Союзники США на Ближнем Востоке призывают Трампа и власти Ирана к мирному решению вопросов

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Союзники США на Ближнем Востоке пытаются предотвратить военный удар Соединенных Штатов по Ирану, который может привести к вовлечению региона в обширный конфликт, сообщает The New York Times.

Издание отмечает, что в последние недели другие страны пытались выступить посредниками между Ираном и США.

В частности, офис министра иностранных дел Египта Бадр Абдель Аты сообщил, что он поговорил отдельно с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи и спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, призвав к деэскалации.

В свою очередь наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман в телефонном разговоре с президентом Ирана Масудом Пезешкианом призвал к "разрешению споров путем диалога таким образом, чтобы укрепить безопасность и стабильность в регионе".

Тем временем портал Axios отмечает, что, по словам официальных лиц США, в данный момент между Соединенными Штатами и Ираном нет серьезных переговоров.

Государства, включая Саудовскую Аравию, Турцию и Катар, ведут переговоры с обеими сторонами и передают друг другу послания.

По словам турецкого чиновника, во вторник президент США Дональд Трамп говорил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом об иранском кризисе.

В среду министр иностранных дел Турции Хакан Фидан поговорил с Аракчи и обсудил "ослабление региональной напряженности", сообщает портал.

В среду Аракчи также провел переговоры с министрами иностранных дел Катара и Саудовской Аравии. После звонка Саудовской Аравии министерство иностранных дел Ирана заявило, что "обе стороны предупредили об опасных последствиях любой эскалации".

Как ранее отмечал Трамп, американские военные готовы нанести более сокрушительный удар по Ирану, чем летом прошлого года, если Тегеран не договорится с Вашингтоном по ядерной программе.

"Я надеюсь, что Иран быстро сядет за стол переговоров и договорится о справедливой сделке - никакого ядерного оружия. Это будет хорошо для всех сторон. Время на исходе. Это действительно имеет первостепенное значение!" - писал Трамп в соцсети Truth Social.

"Следующая наша атака будет намного хуже. Не допустите, чтобы это произошло вновь", - подчеркнул он.

Госсекретарь США Марко Рубио также не исключил, что Вашингтон может нанести превентивный удар по Ирану.

"США оставляют за собой право нанести превентивные удары по Ирану в случае угрозы атаки по американским силам", - сказал Рубио, выступая в среду на слушаниях комитета по иностранным делам в сенате США.

По его словам, в настоящее время в регионе "находятся 30-40 тыс. американских военнослужащих на восьми или девяти объектах".

"Они находятся в пределах досягаемости иранских беспилотных средств и тактических ракет", - подчеркнул Рубио.

В свою очередь Аракчи заявил, что Иран ответит на любую агрессию со стороны США.

"Наши храбрые вооруженные силы готовы, с пальцами на курке, немедленно и мощно ответить на любую агрессию", - написал он в среду в соцсети Х.

По словам иранского министра, "ценные уроки, извлеченные из 12-дневной войны (летом прошлого года - ИФ), позволили нам отвечать еще сильнее, быстрее и глубже".

22 июня 2025 года США нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране - в Фордо, Исфахане и Натанзе.