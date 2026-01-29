Поиск

В Москве ввели "оранжевый" уровень погодной опасности с 30 января

В Москве ввели "оранжевый" уровень погодной опасности с 30 января
Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Гидрометцентр России объявил "оранжевый", предпоследний, уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье с 30 января из-за морозов.

В соответствии с прогностической картой, оранжевый уровень будет действовать в Москве с 00:00 пятницы, 30 января до 23:00 вторника, 3 февраля, из-за очень низкой температуры. В эти дни в городе ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7-12 градусов ниже климатической нормы.

Аналогичное предупреждение выпущено и для Подмосковья.

Как объяснял ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, морозы в столичный регион придут с восточного и северо-восточного направлений из-за антициклона, формирующегося над севером Западной Сибири.

В дни аномальных морозов в Москве и Подмосковье будет облачно с прояснениями, местами небольшой снег, но сильных снегопадов не прогнозируется. Ветер будет северный и северо-восточный 5-10 м/с.

30 января температура ночью в Москве будет опускаться до минус 14 - минус 16, по области до минус 19, днем в городе будет не теплее минус 11 - минус 13, по области до минус 15. 31 января температура ночью в Москве будет минус 18 - минус 20, по области до минус 23, днем в Москве минус 12 - минус 14, по области до минус 17.

1 февраля температура ночью будет в диапазоне от минус 19 до минус 24, а днем - минус 16 - минус 21. 2 февраля ночная температура будет минус 19 минус 24, а днем - от минус 12 до минус 17 градусов.

"Оранжевый" уровень погодной опасности означает, что погода опасна, имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба.

Снегопад в Москве

12
Подмосковье Москва Гидрометцентр
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Москве ввели "оранжевый" уровень погодной опасности с 30 января

 В Москве ввели "оранжевый" уровень погодной опасности с 30 января

В Москве пробки достигли 6 баллов

 В Москве пробки достигли 6 баллов

В Москве в четверг высота снега может побить рекорд 1956 года

Росавиация сообщила о штатной работе аэропортов московского авиаузла

 Росавиация сообщила о штатной работе аэропортов московского авиаузла

Аномально холодная погода установится в Москве с пятницы

 Аномально холодная погода установится в Москве с пятницы

Пробки в Москве достигли 10 баллов

Аэропорт Шереметьево вернулся к штатной работе после ограничений

Московский дептранс попросил таксистов не завышать необоснованно цены в снегопад

 Московский дептранс попросил таксистов не завышать необоснованно цены в снегопад

Шереметьево не принимает рейсы до полудня из-за метеоусловий

 Шереметьево не принимает рейсы до полудня из-за метеоусловий

Пробки в Москве достигли 8 баллов
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8270 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 130 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 63 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2510 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 424 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });