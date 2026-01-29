В Москве ввели "оранжевый" уровень погодной опасности с 30 января

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Гидрометцентр России объявил "оранжевый", предпоследний, уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье с 30 января из-за морозов.

В соответствии с прогностической картой, оранжевый уровень будет действовать в Москве с 00:00 пятницы, 30 января до 23:00 вторника, 3 февраля, из-за очень низкой температуры. В эти дни в городе ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7-12 градусов ниже климатической нормы.

Аналогичное предупреждение выпущено и для Подмосковья.

Как объяснял ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, морозы в столичный регион придут с восточного и северо-восточного направлений из-за антициклона, формирующегося над севером Западной Сибири.

В дни аномальных морозов в Москве и Подмосковье будет облачно с прояснениями, местами небольшой снег, но сильных снегопадов не прогнозируется. Ветер будет северный и северо-восточный 5-10 м/с.

30 января температура ночью в Москве будет опускаться до минус 14 - минус 16, по области до минус 19, днем в городе будет не теплее минус 11 - минус 13, по области до минус 15. 31 января температура ночью в Москве будет минус 18 - минус 20, по области до минус 23, днем в Москве минус 12 - минус 14, по области до минус 17.

1 февраля температура ночью будет в диапазоне от минус 19 до минус 24, а днем - минус 16 - минус 21. 2 февраля ночная температура будет минус 19 минус 24, а днем - от минус 12 до минус 17 градусов.

"Оранжевый" уровень погодной опасности означает, что погода опасна, имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба.