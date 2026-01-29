Поиск

Потребители Кургана получают электричество и воду, несмотря на аварию на ТЭЦ

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Электроснабжение потребителей в Кургане, нарушенное из-за аварийной ситуации на электрооборудовании курганской ТЭЦ, восстановлено по резервной линии, воду потребители также получают, сообщает ПАО "Курганская генерирующая компания".

"Сейчас все необходимые действия уже выполнены, электроснабжение отключенных потребителей восстановлено по резервной схеме, по состоянию на 8:30 (местное время) давление в системе горячего водоснабжения восстановлено, горячая вода продается потребителям. Обеспечивается также и подача холодной воды. Прекращения или ограничения теплоснабжения потребителей не было", - говорится в сообщении.

Компания уточняет, что к временному отключению электроснабжения ряда потребителей привело замыкание на генераторном распределительном устройстве напряжением 10 кВ курганской ТЭЦ-1.

"В зону отключения попали Арбинский водозабор, завод "Синтез", насосные станции и некоторые тепловые пункты "Тепловых сетей", а также часть потребителей в районах Энергетики и бульвар Солнечный. Важно отметить, что сама ТЭЦ-1 продолжала работу в штатном режиме без остановки выработки электрической и тепловой энергии", - информирует ПАО.

Горадминистрация Кургана добавляет, что восстановительные работы продолжаются. Ситуация находится на контроле.

Ранее сообщалось, что в четверг в 06:32 произошла аварийная ситуация на электрооборудовании курганской ТЭЦ.

