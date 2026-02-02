Поиск

В Архангельской области 22 883 человека остались без электричества

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - В Пинежском и Холмогорском округах Архангельской области произошло аварийное отключение электроснабжение, сообщило региональное управление МЧС.

"В зоне отключения электроснабжения находится: 9 171 дом, 22 883 человека, в том числе 566 ребенка, социально значимые объекты - 85 (школа, детский сад), в т.ч. 28 котельных", - говорится в сообщении.

К устранению аварии привлечены бригады ПАО "Россети Северо-Запад".

Причина отключения уточняется.

В ПАО "Россети Северо-Запад" сообщили, что архангельский филиал компании работает в режиме повышенной готовности из-за сильного снегопада. Ожидается, что неблагоприятная погода сохранится до конца дня вторника.

МЧС Россети Архангельская область
