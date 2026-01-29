Число задерживающихся поездов из Крыма сократилось до двух

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Число следующих из Крыма поездов, задержанных из-за остановки движения по Крымскому мосту в ночь на 28 января, сократилось до двух, сообщил "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ, оператор железнодорожных пассажирских перевозок в Крым и Севастополь).

Как сообщил ГСЭ в своем телеграм-канале, на 9:00 по московскому времени четверга задерживаются два поезда в Москву - из Симферополя и Севастополя, время задержки составляет чуть больше двух и чуть больше трех часов соответственно.

"Остальные поезда, которые ранее задерживались, введены в график, либо прибыли на станции назначения", - говорится в сообщении.

В ночь на среду было перекрыто движение транспорта по Крымскому мосту - ограничение ввели после полуночи, оно действовало более семи часов. По данным на утро среды, задерживалось 12 составов: семь - в Крым и пять - из Крыма. Днем 28 января общее число задержанных составов сократилось до шести, вечером - до пяти (все оставшиеся опаздывавшие составы следуют из Крыма).