Двенадцать поездов задерживаются из-за приостановки движения по Крымскому мосту

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Приостановка движения по Крымскому мосту стала причиной задержки 12 поездов, сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД, филиал ОАО "РЖД).

"28 января в связи с приостановкой движения по Крымскому мосту, начиная с 00:12 в Краснодарском регионе СКЖД на время от полутора до пяти с половиной часов задержаны семь пассажирских поездов", - говорится в сообщении.

Задержаны поезда N8 Санкт-Петербург - Севастополь, N328 Кисловодск - Симферополь, N92 Москва - Севастополь, N316 Адлер - Симферополь, N196 Москва - Симферополь, N186 Тюмень - Симферополь, N28 Москва - Симферополь.

Еще пять пассажирских поездов задерживаются в пути следования со стороны Крымского полуострова - N67 Симферополь - Москва, N327 Симферополь - Кисловодск, N77 Симферополь - Санкт-Петербург, N195 Симферополь - Москва, N91 Севастополь - Москва.

Пассажиры поездов, задерживающихся на время более четырех часов, будут обеспечены бутилированной водой и питанием.

В зоне обслуживания СКЖД находится 11 субъектов юга России.