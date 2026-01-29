В Хабаровске при пожаре на ТЭЦ погибли два человека

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - В Хабаровске произошел пожар на ТЭЦ-3 во время ремонта, погибли два сотрудника подрядной организации, сообщила прокуратура Хабаровского края.

По ее данным, пожар начался днем в четверг на крыше одного из корпусов ТЭЦ.

"Предварительно установлено, что на объекте проводились ремонтные работы. В результате происшествия погибли два сотрудника подрядной организации, еще один с ожогами доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Прокуроры проверят соблюдение требований безопасности на объекте ЖКХ, в том числе при проведении ремонтных работ.