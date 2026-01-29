Поиск

В Хабаровске возбудили уголовное дело о гибели людей при пожаре на ТЭЦ-3

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - В Хабаровске в связи с гибелью двух рабочих при пожаре на ТЭЦ-3 возбудили уголовное дело о нарушении требований промбезопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух человек (часть 3 статьи 217 УК), сообщили в управлении СК по Хабаровскому краю и ЕАО.

Следствие установило, что 29 января в обеденное время загорелась кровля одного из корпусов ТЭЦ-3 на площади 15 квадратных метров. В МЧС уточнили, что загорелась деревянная обшивка кровли на площади 15 квадратных метров, и еще на 100 квадратах произошло тление, это вызвало сильное задымление.

Погибли двое рабочих подрядной организации, которая там проводила ремонт, еще одного доставили в больницу с ожогами.

Для установления причин и обстоятельств возгорания будет назначена пожарно-техническая экспертиза.

Краевое МЧС сообщило, что к 17:11 по местному времени (10:11 по Москве) пожар на крыше ТЭЦ локализовали, а в 17:24 открытое горение было ликвидировано. Сигнал о возгорании спасатели получили в 14:58.

Как сообщил министр энергетики Хабаровского края Герман Тютюков в соцсетях, сотрудники МЧС обследуют конструкции корпуса. Специалисты АО "Дальневосточная генерирующая компания" организовали обследование вспомогательного оборудования блока №3. В ночную смену вызвана дополнительная бригада для проверки кабельного хозяйства и вторичных цепей. После проверки оборудования блок №3 подготовят к включению. Происшествие на работу предприятия не повлияло. Тепло и энергоснабжение населению продается в полном объеме. Предварительно, произошло повреждение мазутопровода вблизи котла с возгоранием мазута.

Ведется прокурорская проверка соблюдения требований безопасности на объекте ЖКХ, в том числе при проведении ремонтных работ.

Хабаровская ТЭЦ-3, как сообщает сайт ДГК, - самая мощная теплоэлектростанция в Хабаровском крае (четыре энергоблока по 180 МВт). Обеспечивает тепловой энергией 42% потребителей Хабаровска. Введена в эксплуатацию в 1985 году, ее установленная электрическая мощность - 720 МВт, тепловая - 1,64 тыс. Гкал/ч.

