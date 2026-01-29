Поиск

Вице-спикер Госдумы заявил о недофинансировании легкой промышленности

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - На поддержку легкой промышленности в 2026 году предусмотрено менее 1 млрд рублей, этого мало, заявил журналистам вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев.

"Видим, что очень маленькая поддержка этой отрасли, всего 950 миллионов рублей на этот год. И, конечно, надо в первую очередь помочь льготным кредитованием, чтобы можно было модернизировать наше производство и выйти на современный уровень, конкурентоспособный с другими странами", - сказал он.

По его словам, на парламентских слушаниях о развитии отраслей легкой промышленности планируется рассмотреть долгосрочные задачи: "это и принятие стратегии правительства в развитии легкой промышленности, и принятие отдельной подпрограммы в рамках общей программы государственного развития промышленности России".

"То есть это будет такой комплексный документ, который будет принят в рамках общей программы государственного развития промышленности России, который в том числе будет учитывать и межхозяйственные связи разных министерств. Например, министерство сельского хозяйства отвечает за производство льна и шерсти как натурального сырья", - сказал Гордеев.

Слушания о легкой промышленности проходят в Госдуме 29 января.

