Поиск

Минпромторг предложил ограничить госзакупки импортной продукции легпрома

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Минпромторг предлагает распространить запрет госзакупок импортной продукции легкой промышленности при наличии российских аналогов на товары стоимостью менее 1 млн рублей. Об этом на парламентских слушаниях в Госдуме сообщил руководитель ведомства Антон Алиханов.

"Что касается в целом госзакупок, на изделия стоимостью до 1 млн рублей необходимо установить, на наш взгляд, запрет на приобретение импортной продукции. Хочу отметить, что есть у нас постановление 1875 (регулирует применение национального режима закупок - ИФ), но для продукции (стоимостью - ИФ) ниже миллиона рублей там нет обязательных требований по использованию российских товаров", - заявил министр.

По его словам, на продукцию стоимостью до 1 млн рублей приходится 98% объема госзакупок в физическом выражении и примерно 40% в денежном.

"Поэтому мы считаем эту меру крайне важной. Аналогичные подходы мы реализуем в корпоративном секторе, включая закупки госкомпаний", - отметил Алиханов.

Он напомнил, что национальный режим закупок распространяется и на закупки в этом сегменте. "Видим ежегодный рост потребностей в сегменте спецодежды, спецобуви со стороны отраслей промышленности, ТЭК и силовых структур. Здесь в основном работают крупные компании легпрома, которые формируют до 60% отгрузок. Как вы знаете, с середины прошлого года действуют требования национального режима и для 223-го федерального закона (регулирует закупки госкомпаний - ИФ). Многие компании, еще до вступления в силу этих изменений законодательства, скорректировали свою политику в пользу российской продукции и, как результат, количество госзакупок для нашего легпрома за прошлый год выросло на 12%", - сказал глава Минпромторга.

Антон Алиханов Минпромторг Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

СК связал смерть девяти человек в интернате в Прокопьевске с созданными там условиями

В Прокопьевске за январь умерли девять пациентов психоневрологического интерната

 В Прокопьевске за январь умерли девять пациентов психоневрологического интерната

Суд подтвердил обращение в доход государства имущества "Махонинских" на 2,5 млрд рублей

В России прирост балансовых запасов золота в 2025 году составил 614 тонн

 В России прирост балансовых запасов золота в 2025 году составил 614 тонн

Акции "ЛУКОЙЛа" подорожали на 3,2% на новости о соглашении с Carlyle по зарубежным активам

В России в 2025 году снизилось количество убийств, разбоев и квартирных краж

 В России в 2025 году снизилось количество убийств, разбоев и квартирных краж

Dow Jones и S&P 500 почти не изменились по итогам торгов

 Dow Jones и S&P 500 почти не изменились по итогам торгов

Резервный борт с пассажирами севшего во Вьетнаме самолета прибыл в Иркутск

Корабль ТОФ провел поиск субмарины условного противника

 Корабль ТОФ провел поиск субмарины условного противника

Рубио констатировал, что в украинском урегулировании территориальный вопрос пока не решен

 Рубио констатировал, что в украинском урегулировании территориальный вопрос пока не решен
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8268 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 130 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 63 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2510 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 424 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });