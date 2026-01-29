Минпромторг предложил ограничить госзакупки импортной продукции легпрома

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Минпромторг предлагает распространить запрет госзакупок импортной продукции легкой промышленности при наличии российских аналогов на товары стоимостью менее 1 млн рублей. Об этом на парламентских слушаниях в Госдуме сообщил руководитель ведомства Антон Алиханов.

"Что касается в целом госзакупок, на изделия стоимостью до 1 млн рублей необходимо установить, на наш взгляд, запрет на приобретение импортной продукции. Хочу отметить, что есть у нас постановление 1875 (регулирует применение национального режима закупок - ИФ), но для продукции (стоимостью - ИФ) ниже миллиона рублей там нет обязательных требований по использованию российских товаров", - заявил министр.

По его словам, на продукцию стоимостью до 1 млн рублей приходится 98% объема госзакупок в физическом выражении и примерно 40% в денежном.

"Поэтому мы считаем эту меру крайне важной. Аналогичные подходы мы реализуем в корпоративном секторе, включая закупки госкомпаний", - отметил Алиханов.

Он напомнил, что национальный режим закупок распространяется и на закупки в этом сегменте. "Видим ежегодный рост потребностей в сегменте спецодежды, спецобуви со стороны отраслей промышленности, ТЭК и силовых структур. Здесь в основном работают крупные компании легпрома, которые формируют до 60% отгрузок. Как вы знаете, с середины прошлого года действуют требования национального режима и для 223-го федерального закона (регулирует закупки госкомпаний - ИФ). Многие компании, еще до вступления в силу этих изменений законодательства, скорректировали свою политику в пользу российской продукции и, как результат, количество госзакупок для нашего легпрома за прошлый год выросло на 12%", - сказал глава Минпромторга.