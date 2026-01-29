Поиск

Решетников назвал полное замещение импорта продукции легпрома экономически нецелесообразным

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Россия не должна полностью заменять импорт продукции легкой промышленности, нужно сконцентрироваться на производстве товаров гособоронзаказа и специализированных материалов, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на парламентских слушаниях "О развитии отраслей легпрома в РФ" в Госдуме в четверг.

"Рынок продукции легкой промышленности в России в прошлом году составил 2,6 трлн рублей, из них 60% - импорт. Есть объективные факторы - нашим производителям одежды сложно конкурировать с зарубежными, фабрики которых вынесены в страны, где заработная плата в три-четыре раза ниже, чем у нас в стране", - сказал министр.

"Нужно определить нам стратегию, при этом ставить задачу заменить импорт везде и всюду экономически нецелесообразно, поскольку мы создаем более производительные рабочие места", - отметил он.

"В этой связи нужна концентрация на производстве в конкретных сегментах, либо в тех сферах, где нам нужно обеспечивать техсуверенитет на внутреннем рынке - это, в первую очередь, товары гособоронзаказа, развитие отраслевых рынков - школьной формы, специализированных материалов", - заявил Решетников.

"Главное - должен быть обеспечен равный доступ на рынок и равные конкурентные условия: и для импортной, и для нашей продукции", - добавил он. "И импорт должен соответствовать действующим в России требованиям. Отсюда большой блок задач по защите от незаконного импорта", - сказал министр.

Решетников в частности сообщил, что на выходе постановление правительства, которым ужесточаются требования к органам по выдаче сертификатов и деклараций в странах ЕАЭС. "Предлагаем не просто приостанавливать отдельные сертификаты органов ЕАЭС, а блокировать работу самого органа на территории России в случае, если он выдал более трех документов об оценке соответствия с нарушениями в течение года", - сообщил глава Минэкономразвития РФ.

