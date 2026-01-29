Поиск

Попова сообщила о сокращении доли нелегальной обуви на рынке с 22% до 6%

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - С момента введения цифровой маркировки доля нелегальной обуви в России сократилась с 22% до 6%, сообщила в Госдуме глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Система маркировки дает ответ на новые вызовы. С 2021 года, когда эта система начала работать, доля нелегальных товаров легкой промышленности сократилась с 38 до 12 процентов - это экспертные оценки ВШЭ. К концу 2025 года по обуви сократилось с 22 до 6 процентов", - сказала она.

Только в 2025 году было официально введено в оборот и прослеживается в системе маркировки почти 6 млрд единиц продукции, включая социально-значимую.

Всего на кассах "с момента введения разрешительного режима с октября 2024 года была предотвращена продажа 71,5 млн пар обуви", сказала она и добавила, что "это то, что является контрафактом". "И почти 750 млн, если смотреть по легкой промышленности в целом. Эти товары в обороте незаконно", - подчеркнула глава Роспотребнадзора.

Она отметила, что в январе 2026 года по отношению к 2025 году "мы увидели снижение в два раза нарушений".

В 2025 году Роспотребнадзор совместно с Минпромторгом провели новый эксперимент, когда по цифровым данным были вычислены предприятия, которые вызывали сомнения, они были отнесены в зону риска.

"Их было 404. Были признаки того, что их на самом деле не существует. Так и произошло. Мы провели проверки и оказалось, что эти предприниматели указывали в качестве адреса производства квартиры, заброшенные земельные участки, бытовые гаражи и так далее. И производили там до 50 тысяч пар обуви ежемесячно - вся она была остановлена, даже если была промаркирована. Было обнаружено, что вся эта обувь отгружалась на маркетплейсы", - сказала попова.

Попова заметила, что с использованием цифровых данных маркировки был пресечен оборот более 40 млн пар контрабандной обуви, которая не имела реальных документов. "При прежнем подходе сделать это было невозможно", - сказала она.

Глава Роспотребнадзора обратила внимание, что новый инструмент требует новой законодательной базы, служба внесла изменения уже в 11 законов.

"На первом этапе мы говорили о том, что нам нужно обелить рынок, сегодня правительство предлагает второй этап - это через маркировку цифровую обеспечить контроль за безопасностью товара, включая в цифровую маркировку весь пакет документов, которые бы эту безопасность подтверждали. И тут тоже нужно будет менять законодательство", - добавила Попова.

Анна Попова Минпромторг Роспотребнадзор правительство Госдума
