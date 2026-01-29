Москва не получила от Вашингтона ответа на предложение по ДСНВ

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Москва не получила от США ответа на предложение о продлении соблюдения лимитов, предусмотренных Договором по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Позиция Кремля хорошо известна, она последовательна. Да, мы продолжаем ждать, но срок истекает - ответа от Соединенных Штатов не было. Вы знаете позицию, которая была озвучена президентом (США Дональдом - ИФ) Трампом - кончится срок этого документа, сделаем новый, который еще лучше. Посмотрим, как будет развиваться ситуация", - сказал Песков журналистам в четверг.

Как указал Песков, "делать новый (договор - ИФ) - долго и сложно". "Очень много факторов", - пояснил он.

"В этом случае (отсутствия договоренностей - ИФ), конечно, с точки зрения дефицита договорно-правовой базы в этой области - он возникнет. Это будет серьезный дефицит, который вряд ли будет отвечать интересам народов наших двух стран, а также всего, собственно, земного шара, потому что речь идет о глобальной стратстабильности", - указал пресс-секретарь главы государства.

Срок действия ДСНВ истекает 5 февраля 2026 года.

В сентябре 2025 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия по истечении срока действия договора готова придерживаться предусмотренных соглашением количественных ограничений еще в течение года. По его словам, предложение будет эффективным, если так же поступят США.