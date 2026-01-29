Поиск

Москва не получила от Вашингтона ответа на предложение по ДСНВ

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Москва не получила от США ответа на предложение о продлении соблюдения лимитов, предусмотренных Договором по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Позиция Кремля хорошо известна, она последовательна. Да, мы продолжаем ждать, но срок истекает - ответа от Соединенных Штатов не было. Вы знаете позицию, которая была озвучена президентом (США Дональдом - ИФ) Трампом - кончится срок этого документа, сделаем новый, который еще лучше. Посмотрим, как будет развиваться ситуация", - сказал Песков журналистам в четверг.

Как указал Песков, "делать новый (договор - ИФ) - долго и сложно". "Очень много факторов", - пояснил он.

"В этом случае (отсутствия договоренностей - ИФ), конечно, с точки зрения дефицита договорно-правовой базы в этой области - он возникнет. Это будет серьезный дефицит, который вряд ли будет отвечать интересам народов наших двух стран, а также всего, собственно, земного шара, потому что речь идет о глобальной стратстабильности", - указал пресс-секретарь главы государства.

Срок действия ДСНВ истекает 5 февраля 2026 года.

В сентябре 2025 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия по истечении срока действия договора готова придерживаться предусмотренных соглашением количественных ограничений еще в течение года. По его словам, предложение будет эффективным, если так же поступят США.

ДСНВ Дмитрий Песков США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Киеву переданы тела 1000 погибших военнослужащих, РФ получила тела 38 военных

СК связал смерть девяти человек в интернате в Прокопьевске с созданными там условиями

 СК связал смерть девяти человек в интернате в Прокопьевске с созданными там условиями

В Прокопьевске за январь умерли девять пациентов психоневрологического интерната

 В Прокопьевске за январь умерли девять пациентов психоневрологического интерната

Суд подтвердил обращение в доход государства имущества "Махонинских" на 2,5 млрд рублей

В России прирост балансовых запасов золота в 2025 году составил 614 тонн

 В России прирост балансовых запасов золота в 2025 году составил 614 тонн

Акции "ЛУКОЙЛа" подорожали на 3,2% на новости о соглашении с Carlyle по зарубежным активам

В России в 2025 году снизилось количество убийств, разбоев и квартирных краж

 В России в 2025 году снизилось количество убийств, разбоев и квартирных краж

Dow Jones и S&P 500 почти не изменились по итогам торгов

 Dow Jones и S&P 500 почти не изменились по итогам торгов

Резервный борт с пассажирами севшего во Вьетнаме самолета прибыл в Иркутск

Корабль ТОФ провел поиск субмарины условного противника

 Корабль ТОФ провел поиск субмарины условного противника
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8270 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 130 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 63 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2510 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 424 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });