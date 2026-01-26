Поиск

Медведев заявил, что РФ готова к любому развитию событий по истечении ДСНВ

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Россия готова к любому развитию ситуации после истечения срока действия российско-американского Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), новые угрозы безопасности будут своевременно и жестко пресекаться, заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Россия готова к любому развитию событий. Новые угрозы нашей безопасности будут своевременно и жестко пресекаться. Здесь не должно быть никаких иллюзий", - сказал Медведев в интервью газете "Коммерсант".

Он напомнил, что, помимо традиционных стратегических наступательных вооружений, появляются новые, очень мощные виды вооружений. "Этим занимаются все страны. И мы, конечно. За примерами ходить далеко не надо: достаточно вспомнить системы "Буревестник", "Орешник", "Посейдон", - заявил замглавы российского Совбеза.

Медведев прокомментировал и возможность многосторонних договоренностей в сфере контроля над вооружениями. "Что касается возможных многосторонних договоренностей, то очереди из желающих обсуждать некий новый ограничительный режим в более широком составе, чем Россия-США, на сегодня пока нет. Поэтому разговоры на эту тему бессмысленны", - отметил он.

Также Медведев считает, что до 5 февраля еще есть небольшой шанс принять позитивное решение по российско-американскому ДСНВ.

"Прежде всего надо дождаться 5 февраля (дата истечения ДСНВ - "ИФ") и посмотреть, будет ли со стороны США хоть какая-то содержательная реакция на российскую инициативу", - сказал Медведев в интервью газете "Коммерсант", отвечая на вопрос о том, каким ему видится будущее режима контроля над вооружениями после 5 февраля и ждет ли мир новая гонка вооружений.

Он заметил: "Теоретически, если смотреть на календарь, небольшие шансы для позитивных решений еще остаются".

"Если никакой конкретики от Вашингтона мы так и не услышим, значит, будем исходить из реальных шагов американской стороны. Мы внимательно их отслеживаем и продолжим это делать", - добавил замглавы Совбеза РФ.

