Кремль отметил, что отсутствие ДСНВ очень плохо скажется на безопасности в мире

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Инициатива РФ по ДСНВ по-прежнему актуальна, но ответа Вашингтона на нее Москва не получила, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вы знаете, что по-прежнему на столе инициатива российской стороны, которая была изложена президентом Путина. Мы по-прежнему не получили ответ американцев на эту инициативу. Действительно, время уже сокращается как шагреневая кожа, и буквально через несколько дней мир останется, наверное, в более опасном положении по сравнению с тем, что было до сих пор", - заявил Песков журналистам во вторник в связи со скорым истечением срока действия ДСНВ.

Он напомнил, что в случае истечения срока действия ДСНВ впервые США и РФ, обладающие крупнейшими в мире ядерными арсеналами, останутся без основополагающего документа, который ограничивал и вел контроль за этими арсеналами.

"Это очень плохо для безопасности во всем мире, для стратегической безопасности. За оставшиеся дни наше предложение остается на повестке дня", - сказал Песков.