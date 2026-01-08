Поиск

Трамп планирует более выгодный договор с Россией в случае завершения действия ДСНВ

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Если срок действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) истечет, США заключат с Россией более удачный договор, заявил в четверг президент США Дональд Трамп.

"Если он истечет, то так тому и быть. Мы просто заключим более хорошее соглашение", - сказал Трамп в интервью TheNew York Times (NYT).

В также в очередной раз высказал мнение, что в новом соглашении также должен участвовать и Китай, так как он является страной с самым быстрорастущим арсеналом в мире.

"Возможно, захочется привлечь и еще пару других игроков", - отметил американский президент.

В октябре прошлого года Трамп назвал хорошей идеей российское предложение о продлении положений ДСНВ на год.

22 сентября президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ напомнил о том, что срок действия ДСНВ истекает 5 февраля 2026 года. В этой связи он заявил, что для того, чтобы не провоцировать дальнейшую гонку стратегических вооружений и обеспечить приемлемый уровень предсказуемости и сдержанности, "Россия готова (...) продолжить в течение одного года придерживаться центральных количественных ограничений по договору по СНВ".

Путин подчеркнул, что "мера станет жизнеспособной только при том условии, что США будут действовать аналогичным образом и не предпримут шагов, подрывающих или нарушающих существующее соотношение потенциалов сдерживания".

