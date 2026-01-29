Поиск

Бывшая вице-губернатор Кубани Минькова помещена под домашний арест

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - В Краснодаре Октябрьский районный суд по ходатайству следствия поместил под домашний арест на два месяца бывшего замгубернатора Краснодарского края Анну Минькову, обвиняемую в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), сообщила пресс-служба судов региона.

Минькову задержали 27 января. В правоохранительных органах Кубани "Интерфаксу" говорили, что бывшую чиновницу заподозрили в мошенничестве в сфере здравоохранения.

Минькова с 2004 года занимала должность советника главы администрации Краснодарского края, с 2005 по 2006 год работала заместителем начальника управления по связям с общественностью администрации Краснодара. С марта 2011 года возглавляла управление информационной политики администрации Краснодарского края. На должность вице-губернатора была назначена 28 апреля 2015 года, она курировала социальную сферу региона. 28 октября 2025 года Минькова покинула свой пост.

Краснодар Краснодарский край Октябрьский районный суд Анна Минькова
