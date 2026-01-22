Министр транспорта Кубани Переверзев арестован по делу о мошенничестве

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Центральный районный суд Сочи избрал меру пресечения в виде ареста министру транспорта Краснодарского края Алексею Переверзеву, который подозревается в мошенничестве, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

"Избрана мера пресечения в отношении министра транспорта Кубани. В отношении Алексея Переверзева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Срок меры - 1 месяц 26 суток", - говорится в сообщении.

Переверзеву вменяют ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Он будет находится под арестом до 19 марта включительно. Переверзев был взят под стражу в зале суда.